Готовили убийство полицейского и местного депутата: на Полтавщине будут судить банду во главе с криминальным авторитетом

В Полтавской области будут судить участников вооруженной банды во главе с криминальным авторитетом, которые подозреваются в том, что готовили убийство полицейского и местного депутата, сообщили в Национальной полиции в понедельник, пишет УНН.

детали

Во время следствия, по данным Нацполиции, "задокументировали подготовку злоумышленников к совершению убийства заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета". "Правоохранителя хотели лишить жизни из - за его профессиональной деятельности, а народного избранника - в связи с общественной работой - он активно боролся с незаконным оборотом наркотических средств на территории региона", - сообщили в полиции.

Правоохранители, как отмечается, также установили причастность фигурантов к преступлениям, совершенным в течение 2023 года: умышленного убийства жителя Кременчуга, которого застрелили из обреза ружья, и покушения на убийство еще одного местного жителя, который продал оружие подозреваемым.

"Организовал деятельность вооруженной банды 48-летний криминальный авторитет, который привлек к противоправным действиям мужчин спортивного телосложения в возрасте от 16 до 31 года. Одним из участников стал 22-летний родной сын лидера, который собственно и должен был совершить убийство. Для реализации запланированного, отец дал сыну наставление пройти соответствующее обучение в тире", - указали в полиции.

В начале февраля 2024 года полицейские обезвредили деятельность банды и задержали ее участников. Тогда восемью фигурантам, в зависимости от участия каждого, следователи сообщили о подозрениях.

"Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении организатора, его сына и еще 5 участников вооруженной банды направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Они находятся под стражей. Еще один участник находится в розыске, материалы по нему выделены в отдельное производство", - сообщили в полиции.

За содеянное фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию