Мужчина выжил после трех дней блуждания в лесу на Буковине: его нашли спасатели

В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который почти 3 дня блуждал в лесу, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что в селе Банилов-Подгорный заблудился мужчина, 1997 года рождения, спасатели получили 17 декабря.

"Почти 3 дня пострадавший провел в лесу, потеряв ориентир. Несмотря на сложные условия, он смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На поиски мужчины отправились горные спасатели со служебными собаками, а также правоохранители. "Благодаря слаженной работе команде удалось отыскать пропавшего, оказать ему первую домедицинскую помощь и транспортировать к медикам для дальнейшего осмотра", - сообщили в ведомстве.

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