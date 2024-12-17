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Мужчина выжил после трех дней блуждания в лесу на Буковине: его нашли спасатели

Мужчина выжил после трех дней блуждания в лесу на Буковине: его нашли спасатели

Киев  •  УНН

 • 2567 просмотра

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В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле села Банилов-Подгорный. Пострадавший провел в лесу почти трое суток, но смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения.

В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который почти 3 дня блуждал в лесу, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что в селе Банилов-Подгорный заблудился мужчина, 1997 года рождения, спасатели получили 17 декабря.

"Почти 3 дня пострадавший провел в лесу, потеряв ориентир. Несмотря на сложные условия, он смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На поиски мужчины отправились горные спасатели со служебными собаками, а также правоохранители. "Благодаря слаженной работе команде удалось отыскать пропавшего, оказать ему первую домедицинскую помощь и транспортировать к медикам для дальнейшего осмотра", - сообщили в ведомстве.

Трагический поход за грибами: на Прикарпатье нашли заблудившихся в лесу29 окт. 2024, 13:09 • 12923 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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