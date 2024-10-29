Трагический поход за грибами: на Прикарпатье нашли заблудившихся в лесу
Киев • УНН
В Калушском районе спасатели нашли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины в лесу. ГСЧС предоставила важные советы для грибников по безопасному пребыванию в лесу.
На Прикарпатье спасатели нашли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины, который умер в лесу, сообщили во вторник в ГСЧС. Также предоставили советы для грибников, как не заблудиться в лесу, передает УНН.
Детали
28 октября два человека со Львовщины заблудились в лесу вблизи села Мысливка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники нашли женщину.
На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий, спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.
Также в ГСЧС предоставили о правилах, которые помогут не потеряться в лесу:
- перед походом в горы или лесную местность, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды;
- надевайте яркую одежду;
- сообщите родным о вашем маршруте и времени возвращения;
- возьмите с собой заряженный телефон, перекус и воду;
- научите пользоваться компасом или специальными навигационными приложениями.
На Прикарпатье спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников3 октября 2024, 03:43 • 16306 просмотров