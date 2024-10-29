Трагический поход за грибами: на Прикарпатье нашли заблудившихся в лесу

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 27330 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 67326 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 51929 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 97951 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 113754 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 127539 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 129163 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 126896 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115743 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 147155 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

04:31 • 64444 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

04:47 • 32655 просмотра
В результате российской атаки повреждения есть в двух районах Киева: пятеро пострадавших

В результате российской атаки повреждения есть в двух районах Киева: пятеро пострадавших

05:35 • 21877 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 104832 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 54639 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 67326 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 54639 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 97951 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 104832 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 147155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 2791 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 8607 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 104736 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

28 октября 2024, 13:01 • 110358 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

28 октября 2024, 12:17 • 111499 просмотра
Актуальное
Трагический поход за грибами: на Прикарпатье нашли заблудившихся в лесу

Трагический поход за грибами: на Прикарпатье нашли заблудившихся в лесу

Киев  •  УНН

13:09 • 5568 просмотра

Read in English

В Калушском районе спасатели нашли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины в лесу. ГСЧС предоставила важные советы для грибников по безопасному пребыванию в лесу.

На Прикарпатье спасатели нашли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины, который умер в лесу, сообщили во вторник в ГСЧС. Также предоставили советы для грибников, как не заблудиться в лесу, передает УНН.

Детали

28 октября два человека со Львовщины заблудились в лесу вблизи села Мысливка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники нашли женщину. 

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий, спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

Также в ГСЧС предоставили о правилах, которые помогут не потеряться в лесу:

  • перед походом в горы или лесную местность, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды;
  • надевайте яркую одежду;
  • сообщите родным о вашем маршруте и времени возвращения;
  • возьмите с собой заряженный телефон, перекус и воду;
  • научите пользоваться компасом или специальными навигационными приложениями.
Image

На Прикарпатье спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников3 октября 2024, 03:43 • 16306 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
lvovЛьвов