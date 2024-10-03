На Прикарпатье спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников
Киев • УНН
Спасатели помогли найти четырех грибников со Львовщины, которые заблудились в лесу на Прикарпатье. Также был найден мужчина, который не вернулся из леса вблизи села Старый Мизунь.
На Прикарпатье спасатели помогли найти людей, которые заблудились в лесу. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
На днях на линию экстренных служб поступило сообщение о четырех жителях Львовской области, которые заблудились в лесном массиве вблизи села Тисов Калушского района во время сбора грибов. Спасатели горного поисково-спасательного отделения Осмолода отреагировали на вызов и отыскали потерявшихся. Туристов сопроводили в село Тисов, откуда они продолжили свой путь к временному месту жительства.
Подобный случай произошел в тот же день в Калушском районе: мужчина сообщил, что его отец утром пошел в лес вблизи села Старый Мизунь и не вернулся. После 21:00 спасатели и лесники нашли мужчину и благополучно доставили его домой.
Спасатели Прикарпатья напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время походов в лес: проверять прогноз погоды, носить яркую одежду, сообщать родным о маршруте и времени возвращения, а также иметь с собой заряженный телефон и навигационные средства.
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