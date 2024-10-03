На Прикарпатті рятувальники знайшли заблукалих у лісі грибників

На Прикарпатті рятувальники допомогли знайти людей, які заблукали в лісі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Днями на лінію екстрених служб надійшло повідомлення про чотирьох мешканців Львівської області, які заблукали в лісовому масиві поблизу села Тисів Калуського району під час збирання грибів. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Осмолода відреагували на виклик і відшукали загублених. Туристів супроводили до села Тисів, звідки вони продовжили свій шлях до тимчасового місця проживання.

Подібний випадок стався того ж дня в Калуському районі: чоловік повідомив, що його батько зранку пішов у ліс поблизу села Старий Мізунь і не повернувся. Після 21:00 рятувальники та лісники знайшли чоловіка та благополучно доправили його додому.

Рятувальники Прикарпаття нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час походів у ліс: перевіряти прогноз погоди, носити яскравий одяг, повідомляти рідних про маршрут та час повернення, а також мати з собою заряджений телефон і навігаційні засоби.

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