Пограничники обнаружили тело мужчины возле границы со Словакией. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области, признаков насилия не обнаружено, причину смерти будут устанавливать эксперты.
В горах Закарпатья пограничники нашли тело мужчины. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что служебная собака пограничников нашла погибшего человека во время патрулирования украинско-словацкой границы.
Как отмечают в ГПСУ, тело пролежало в лесу ориентировочно несколько суток.
Возле него был рюкзак с паспортом, личными вещами и деньгами. Оказалось, что это 29-летний житель Полтавской области. Признаков насилия не было,
О случае пограничники сообщили в полицию. Причину и дату смерти установят эксперты.
Напомним
33-летний житель Закарпатья утонул при попытке пересечь реку Тиса в Румынию, став 17-м человеком, который утонул на границе в этом году.