В горах Закарпатья пограничники нашли тело мужчины. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что служебная собака пограничников нашла погибшего человека во время патрулирования украинско-словацкой границы.

Как отмечают в ГПСУ, тело пролежало в лесу ориентировочно несколько суток.

Возле него был рюкзак с паспортом, личными вещами и деньгами. Оказалось, что это 29-летний житель Полтавской области. Признаков насилия не было, - констатировали пограничники.

О случае пограничники сообщили в полицию. Причину и дату смерти установят эксперты.

Напомним

33-летний житель Закарпатья утонул при попытке пересечь реку Тиса в Румынию, став 17-м человеком, который утонул на границе в этом году.