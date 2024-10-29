Трагічний похід за грибами: на Прикарпатті знайшли заблукалих у лісі
Київ • УНН
У Калуському районі рятувальники знайшли заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка в лісі. ДСНС надала важливі поради для грибників щодо безпечного перебування в лісі.
На Прикарпатті рятувальники відшукали заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка, який помер у лісі, повідомили у вівторок в ДСНС. Також надали поради для грибників, як не заблукати в лісі, передає УНН.
Деталі
28 жовтня двоє людей зі Львівщини заблукали в лісі поблизу села Мислівка Калуського району. По допомогу до рятувальників звернувся їхній друг. Надзвичайники знайшли жінку.
Наступного ранку у лісі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували загиблого та передали працівникам поліції.
Також в ДСНС надали про правила, які допоможуть не загубитись в лісі:
- перед походом в гори чи лісову місцевість, обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди;
- одягайте яскравий одяг;
- повідомте рідних про ваш маршрут та час повернення;
- візьміть з собою заряджений телефон,перекус та воду;
- навчіть користуватись компасом чи спеціальними навігаційними додатками.
На Прикарпатті рятувальники знайшли заблукалих у лісі грибників03.10.24, 06:43 • 16839 переглядiв