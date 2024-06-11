Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

В Киеве правоохранители задержали мужчину после того, как он лег на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта, проявляя агрессивное поведение, его госпитализировали, сообщили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"Утром сетью Интернет распространялось видео о мужчине, который на трамвайной остановке лег на пути, чем препятствовал движению общественного транспорта. Патрульные быстро прибыли на вызов, где обнаружили агрессивного мужчину. Мы задержали гражданина, надели наручники, чтобы тот не причинил себе вреда и отвели в безопасное место", - указали патрульные в соцсетях.

В дальнейшем, как сообщается, на место происшествия вызвали карету скорой и передали мужчину медикам, которые его госпитализировали.

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