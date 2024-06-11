Чоловік ліг на трамвайні колії в Києві: його затримали і передали медикам
Київ • УНН
У Києві поліція затримала чоловіка після того, як він ліг на трамвайні колії і заважав руху громадського транспорту, проявляючи агресивну поведінку перед госпіталізацією.
У Києві правоохоронці затримали чоловіка після того, як він ліг на трамвайні колії і заважав руху громадського транспорту, проявляючи агресивну поведінку, його госпіталізували, повідомили у патрульній поліції столиці, пише УНН.
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"Зранку мережею Інтернет ширилося відео про чоловіка, який на трамвайній зупинці ліг на колії, чим перешкоджав руху громадському транспорту. Патрульні швидко прибули на виклик, де виявили агресивного чоловіка. Ми затримали громадянина, одягнули кайданки, щоб той не спричинив собі шкоди та відвели у безпечне місце", - вказали патрульні у соцмережах.
Надалі, як повідомляється, на місце події викликали карету швидкої та передали чоловіка медикам, які його ушпиталили.
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