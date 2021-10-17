Музеи Вены открыли аккаунт на OnlyFans
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Бюро по туризму Вены открыло аккаунт в сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела. Аккаунт открыли в знак протеста соцсетям Facebook и Instagram, где подобные картины блокируются из-за внутренних правил сетей. Об этом информирует венское бюро туризма, передает УНН.
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"В социальных сетях алгоритмы решают, сколько обнаженных тел разрешено показывать, поэтому часто цензуре подвергаются всемирно известные произведения искусства. Мы задались вопросом: сколько "обнаженки" для нас допустимо и кто может решать, что считается оскорбительным. В культурном мегаполисе Вене есть ответ на этот вопрос: искусство "ню" является общественно-политической и художественной частью истории культуры", - заявил директор Бюро по туризму Вены Норберт Кеттнер.
Детали
В “забастовке” приняли участие четыре художественных музея, и Бюро по туризму Вены. Аккаунт получил название Vienna strips on OnlyFans. Картины всемирно известных мастеров с полуобнаженными частями тела можно увидеть в Музее истории искусств Вены, Музее естественных наук Вены, галерее Альбертина, и музее Леопольда. Но социальные сети Facebook и Instagram удаляют изображения с обнаженными телами, поскольку из-за алгоритма считают картины порнографическими и удаляют из-за правил о запрете контента с откровенным содержанием.
В бюро по туризму отметили, что OnlyFans cтала альтернативной платформой для показа всемирно известных произведений без цензуры. Так, обладатели платной подписки на аккаунт венских музеев на OnlyFans могут теперь увидеть известные картины, которые в соцсетях считаются слишком откровенными, а также получат входной билет на реальную выставку в художественные музеи Вены.
Добавим
В социальной сети Instagram в последнее время наблюдаются некоторые изменения в пользовании. Так, сообщалось, что в Instagram начали тестировать функцию, которая будет информировать своих пользователей о технических сбоях в приложении.
Также в Instagram планируют создать новую функцию, которая будет напоминать подросткам делать перерывы во время пользования социальной сетью. Кроме того, Instagram позволил пользователям публиковать в основной ленте видео до 60 минут.