Музеї Відня відкрили акаунт на OnlyFans

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"У соціальних мережах алгоритми вирішують, скільки оголених тіл дозволено показувати, тому часто цензурі піддаються всесвітньо відомі твори мистецтва. Ми задалися питанням: скільки "оголення" для нас допустимо і хто може вирішувати, що вважається образливим. У культурному мегаполісі Відні є відповідь на цей питання: мистецтво "ню" є суспільно-політичної та художньої частиною історії культури", - заявив директор Бюро по туризму Відня Норберт Кеттнер.

Деталі

В "страйку" взяли участь чотири художні музеї, і Бюро по туризму Відня. Аккаунт отримав назву Vienna strips on OnlyFans. Картини всесвітньо відомих майстрів з напівоголеними частинами тіла можна побачити в Музеї історії мистецтв Відня, Музеї природничих наук Відня, галереї Альбертіна, і музеї Леопольда. Але соціальні мережі Facebook і Instagram видаляють зображення з оголеними тілами, оскільки через алгоритм вважають картини порнографічними та видаляють через правила про заборону контенту з відвертим вмістом.

У бюро по туризму відзначили, що OnlyFans стала альтернативної платформою для показу всесвітньо відомих творів без цензури. Так, власники платної підписки на аккаунт віденських музеїв на OnlyFans можуть тепер побачити відомі картини, які в соцмережах вважаються занадто відвертими, а також отримають вхідний квиток на реальну виставку в художні музеї Відня.

Додамо

У соціальній мережі Instagram останнім часом спостерігаються деякі зміни в користуванні. Так, повідомлялося, що в Instagram почали тестувати функцію, яка буде інформувати своїх користувачів про технічні збої в додатку.

Також в Instagram планують створити нову функцію, яка буде нагадувати підліткам робити перерви під час користування соціальною мережею. Крім того, Instagram дозволив користувачам публікувати в основний стрічці відео до 60 хвилин.