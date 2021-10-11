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Instagram будет напоминать подросткам об отдыхе от соцсети

Instagram будет напоминать подросткам об отдыхе от соцсети

Киев  •  УНН

 • 17076 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вице-президент Facebook по международным делам Ник Клегг сообщил, что в Instagram планируют создать новую функцию, которая будет напоминать подросткам делать перерывы во время пользования социальной сетью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

“Мы планируем представить то, что, я думаю, будет иметь большое значение. Когда наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и он не полезен, мы подтолкнем их к просмотру другого контента”, — заявил Клегг.

Кроме того, в дополнение к планам предоставить родителям дополнительные средства контроля для наблюдения за детьми, компания планирует создать функцию “сделайте перерыв”, которая будет напоминать подросткам, что нужно отдохнуть от пользования Instagram.

Пока не уточняют, как именно социальная сеть будет предлагать отдых.

Сообщают, что функции еще не начали тестировать, но скоро будут.

Напомним

В Instagram теперь можно публиковать видео до 60 минут. Социальная сеть переименовала IGTV на Instagram TV. Теперь для публикации и просмотра видео до одного часа не нужно выходить из основной ленты.

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