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У стрічці Instagram тепер можна публікувати відео до 60 хвилин

У стрічці Instagram тепер можна публікувати відео до 60 хвилин

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам публікувати в основній стрічці відео до 60 хвилин. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Соціальна мережа перейменувала IGTV на Instagram TV. Відтепер для публікації та перегляду відео до 60 хвилин не потрібно виходити з основної стрічки. Раніше така тривалість відео була доступна лише в окремому розділі IGTV.

Instagram запустив IGTV у червні 2018 року як своєрідний мобільний аналог YouTube, проте формат не став популярним.

Після запуску TikTok у США Instagram створив Reels — функція, яка дає змогу записувати відео тривалістю до 30 секунд і накладати на них музику.

Нагадаємо

Instagram тестує функцію "Обране" для перегляду пріоритетних постів. Нововведення допоможе налаштувати стрічку так, щоб публікації від улюблених акаунтів відображалися раніше за інші.

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