В ленте Instagram теперь можно публиковать видео до 60 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Социальная сеть Instagram позволила пользователям публиковать в основной ленте видео до 60 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Социальная сеть переименовала IGTV на Instagram TV. Теперь для публикации и просмотра видео до 60 минут не нужно выходить из основной ленты. Ранее такая продолжительность видео была доступна только в отдельном разделе IGTV.
Instagram запустил IGTV в июне 2018 года как своеобразный мобильный аналог YouTube, однако формат не стал популярным.
После запуска TikTok в США Instagram создал Reels — функция, которая позволяет записывать видео продолжительностью до 30 секунд и накладывать на них музыку.
Напомним
Instagram тестирует функцию "Избранное" для просмотра приоритетных постов. Нововведение поможет настроить ленту так, чтобы публикации от любимых аккаунтов отображались раньше других.