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Instagram тестує функцію "Обране" для перегляду пріоритетних постів

Instagram тестує функцію "Обране" для перегляду пріоритетних постів

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Instagram тестує функцію "Обране" для перегляду пріоритетних постів. Нова функція допоможе налаштувати стрічку так, щоб публікації від улюблених акаунтів відображалися раніше, ніж інші. Нововведення помітив мобільний розробник Алессандро Палуцці, інформує УНН.

Деталі

Instagram тестує нову функцію "Обране", яка дозволяє контролювати контент у своїй стрічці. Публікації з облікових записів із позначкою "Обране" відображатимуться раніше за інші. 

Раніше Instagram аналізував активність користувачів і на основі найбільш відвідуваного контенту самостійно складав рекомендації. Проте функція "Обране" дасть змогу користувачеві власноруч контролювати те, що він хоче бачити у своїй стрічці.

Додамо, що облікові записи не отримуватимуть повідомлення, коли людина додасть або видалить їх зі списку "обраного".

Водночас не відкидають ймовірності, що найпопулярніші повідомлення як і раніше визначатиме соціальна мережа, а "обрані" акаунти користувачів матимуть лише вищий пріорітет.

Нагадаємо

Для того, щоб запустити нові функції та показувати різний контент, Instagram проситиме своїх користувачів вказувати дату народження. Якщо людина проігнорує вимогу й не введе дату народження, соціальна мережа прибере зі стрічки частину публікацій, які маркують як "чутливий контент".

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