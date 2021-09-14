Instagram тестує функцію "Обране" для перегляду пріоритетних постів

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Instagram тестує нову функцію "Обране", яка дозволяє контролювати контент у своїй стрічці. Публікації з облікових записів із позначкою "Обране" відображатимуться раніше за інші.

Раніше Instagram аналізував активність користувачів і на основі найбільш відвідуваного контенту самостійно складав рекомендації. Проте функція "Обране" дасть змогу користувачеві власноруч контролювати те, що він хоче бачити у своїй стрічці.

Додамо, що облікові записи не отримуватимуть повідомлення, коли людина додасть або видалить їх зі списку "обраного".

Водночас не відкидають ймовірності, що найпопулярніші повідомлення як і раніше визначатиме соціальна мережа, а "обрані" акаунти користувачів матимуть лише вищий пріорітет.

Нагадаємо

Для того, щоб запустити нові функції та показувати різний контент, Instagram проситиме своїх користувачів вказувати дату народження. Якщо людина проігнорує вимогу й не введе дату народження, соціальна мережа прибере зі стрічки частину публікацій, які маркують як "чутливий контент".