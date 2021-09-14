Instagram тестирует функцию "Избранное" для просмотра приоритетных постов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Instagram тестирует функцию "Избранное" для просмотра приоритетных постов. Новая функция поможет настроить ленту так, чтобы публикации от любимых аккаунтов отображались раньше, чем другие. Нововведение заметил мобильный разработчик Алессандро Палуцци, информирует УНН.
Детали
Instagram тестирует новую функцию "Избранное", которая позволяет контролировать контент в своей ленте. Публикации из учетных записей с отметкой "Избранное" будут отображаться раньше других.
Ранее Instagram анализировал активность пользователей и на основе наиболее посещаемого контента самостоятельно составлял рекомендации. Однако функция "Избранное" позволит пользователю собственноручно контролировать то, что он хочет видеть в своей ленте.
Добавим, что учетные записи не будут получать сообщение, когда человек добавит или удалит их из списка "избранных".
В то же время не исключают вероятности, что самые популярные сообщения по-прежнему будет определять социальная сеть, а "избранные" аккаунты пользователей будут иметь только более высокий приоритет.
Напомним
Для того, чтобы запустить новые функции и показывать различный контент, Instagram будет просить своих пользователей указывать дату рождения. Если человек проигнорирует требование и не введет дату рождения, социальная сеть уберет из ленты часть публикаций, которые маркируют как "чувствительный контент".