Instagram нагадуватиме підліткам про відпочинок від соцмережі

Деталі

“Ми плануємо презентувати те, що, я думаю, матиме велике значення. Коли наші системи бачитимуть, що підлітки дивляться один і той самий контент знову і знову і він не корисний, ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту”, — заявив Клегг.

Окрім того, на додаток до планів надати батькам додаткових засобів контролю для спостереження за дітьми, компанія планує створити функцію “зробіть перерву”, яка нагадуватиме підліткам, що потрібно відпочити від користування Instagram.

Поки що не уточнюють, як саме соціальна мережа пропонуватиме відпочинок.

Повідомляють, що функції ще не розпочали тестувати, але незабаром будуть.

Нагадаємо

В Instagram тепер можна публікувати відео до 60 хвилин. Соціальна мережа перейменувала IGTV на Instagram TV. Відтепер для публікації та перегляду відео до однієї години не потрібно виходити з основної стрічки.