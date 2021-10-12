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Instagram тестирует функцию предупреждения пользователей о сбоях в приложении

Instagram тестирует функцию предупреждения пользователей о сбоях в приложении

Киев  •  УНН

 • 18741 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В социальной сети Instagram начали тестировать функцию, которая будет информировать своих пользователей о технических сбоях в приложении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Цитата:

"Мы тестируем новую функцию, с помощью которой будем сообщать в ленте новостей о возникновении сбоя или технических проблем, а также о том, когда их устранят", — говорится в сообщении.

Детали

В то же время соцсеть будет отправлять сообщения только в случае масштабных проблем и когда будет жаловаться большое количество пользователей.

Прогнозируют, что проверка нововведения продлится несколько месяцев. Функцию тестируют в США.

Кроме этого, в компании планируют ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может нарушать правила соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".

Напомним

В Instagram планируют создать новую функцию, которая будет напоминать подросткам делать перерывы во время пользования социальной сетью.

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