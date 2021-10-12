Instagram тестирует функцию предупреждения пользователей о сбоях в приложении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В социальной сети Instagram начали тестировать функцию, которая будет информировать своих пользователей о технических сбоях в приложении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.
Цитата:
"Мы тестируем новую функцию, с помощью которой будем сообщать в ленте новостей о возникновении сбоя или технических проблем, а также о том, когда их устранят", — говорится в сообщении.
Детали
В то же время соцсеть будет отправлять сообщения только в случае масштабных проблем и когда будет жаловаться большое количество пользователей.
Прогнозируют, что проверка нововведения продлится несколько месяцев. Функцию тестируют в США.
Кроме этого, в компании планируют ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может нарушать правила соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".
Напомним
В Instagram планируют создать новую функцию, которая будет напоминать подросткам делать перерывы во время пользования социальной сетью.