Instagram тестує функцію попередження користувачів про збої у застосунку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У соціальній мережі Instagram розпочали тестувати функцію, яка інформуватиме своїх користувачів про технічні збої у застосунку. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.
Цитата:
"Ми тестуємо нову функцію, за допомогою якої повідомлятимемо у стрічці новин про виникнення збою або технічних проблем, а також про те, коли їх усунуть", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Водночас соцмережа надсилатиме повідомлення лише у разі масштабних проблем і коли скаржитиметься велика кількість користувачів.
Прогнозують, що перевірка нововведення триватиме кілька місяців. Функцію тестують у США.
Окрім цього, у компанії планують ввести попередження користувачів про те, що опублікований ними контент може порушувати правила соцмережі. Для цього в застосунку з'явиться нова вкладка "статус акаунту".
Нагадаємо
В Instagram планують створити нову функцію, яка нагадуватиме підліткам робити перерви під час користування соціальною мережею.