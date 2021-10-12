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Instagram тестує функцію попередження користувачів про збої у застосунку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У соціальній мережі Instagram розпочали тестувати функцію, яка інформуватиме своїх користувачів про технічні збої у застосунку. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.

Цитата:

"Ми тестуємо нову функцію, за допомогою якої повідомлятимемо у стрічці новин про виникнення збою або технічних проблем, а також про те, коли їх усунуть", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Водночас соцмережа надсилатиме повідомлення лише у разі масштабних проблем і коли скаржитиметься велика кількість користувачів.

Прогнозують, що перевірка нововведення триватиме кілька місяців. Функцію тестують у США.

Окрім цього, у компанії планують ввести попередження користувачів про те, що опублікований ними контент може порушувати правила соцмережі. Для цього в застосунку з'явиться нова вкладка "статус акаунту".

Нагадаємо

В Instagram планують створити нову функцію, яка нагадуватиме підліткам робити перерви під час користування соціальною мережею.

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