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Мурзин о поражении от Латвии: ничего, о чем мы договаривались перед матчем - не сработало

Мурзин о поражении от Латвии: ничего, о чем мы договаривались перед матчем - не сработало

Киев  •  УНН

 • 6304 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Главный тренер мужской сборной по баскетболу Евгений Мурзин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в домашней игре отбора на чемпионат мира против Латвии (71:93). Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.

“Ничего, о чем мы договаривались перед матчем, в игре не сработало. Я не могу сказать, почему это случилось — мне нужно время. Эта игра стала хорошим уроком для меня. Надеюсь, мы сможем улучшить нашу игру. Хочу сказать одно — вы никогда не услышите от меня плохого слова об игроках. Это все наши внутренние дела. Могу сказать только одно, что была большая разница между командой в феврале, и командой в июне. Я сделал выводы, но говорить что-то об игроках я никогда не буду. Я всех их поблагодарил, за то что они приехали и бились”, — подчеркнул наставник.

Также Мурзин отметил, что проигрывать подборы украинцы не имели права: “я говорил, что выигрывают те, кто лучше готовы. На сегодняшний день сборная Латвии по всем аспектам выглядела лучше. Если мы проиграем подборы, имея такой ростер, то о чем тут можно говорить. Идет игра, а у нас ни фола, при этом мы говорим, что защищаемся... У нас был хороший разбор последних матчей Латвии на тренировках и все, о чем мы договаривались, ничего не получилось. Думаю, что каждый игрок мог сыграть лучше в первую очередь в защите”.

Напомним, что “желто-голубые” несмотря на поражение латвийцам заняли в группе В третье место и пробились во второй этап отбора на ЧМ-2019.

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