Мурзін про поразку від Латвії: нічого, про що ми домовлялися перед матчем - не спрацювало

“Нічого, про що ми домовлялися перед матчем, у грі не спрацювало. Я не можу сказати, чому це трапилось — мені потрібен час. Ця гра стала хорошим уроком для мене. Сподіваюсь, ми зможемо покращити нашу гру. Хочу сказати одне — ви ніколи не почуєте від мене поганого слова про гравців. Це усе наші внутрішні справи. Можу сказати лише одне, що була велика різниця між командою у лютому, і командою у червні. Я зробив висновки, але говорити щось про гравців я ніколи не буду. Я усім їм подякував, за те що вони приїхали і билися”, — наголосив наставник.

Також Мурзін відзначив, що програвати підбирання українці не мали права: “я говорив, що виграють ті, хто краще готові. На сьогоднішній день збірна Латвії за всіма аспектами виглядала краще. Якщо ми програємо підбирання, маючи такий ростер, то про що тут можна говорити. Йде гра, а у нас жодного фолу, при цьому ми говоримо, що захищаємося... У нас був хороший розбір останніх матчів Латвії на тренуваннях і усе, про що ми домовлялися, нічого не вийшло. Думаю, що кожен гравець міг зіграти краще в першу чергу у захисті”.

Нагадаємо, що “жовто-блакитні” попри поразку латвійцям посіли в групі В третє місце і пробилися до другого етапу відбору на ЧС-2019.