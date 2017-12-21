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МПК продолжил отстранение Паралимпийского комитета России

Киев • УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Международный паралимпийский комитет (МПК) сегодня выступил с объявлением о продолжении действия отстранения Паралимпийского комитета России, сообщает УНН со ссылкой на сайт МПК.

МПК продолжил отстранение Паралимпийского комитета России

Данное решение было принято на основе невыполнения Паралимпийским комитетом России (ПКР) требований в полном объеме, необходимых для восстановления организации в правах.

Во время заседания исполкома МПК, также было принято решение оставить в силе Промежуточные ограничительные меры для российских спортсменов для участия в качестве нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

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“С момента публикации второй части доклада Макларена, появившейся в декабре прошлого года, обнародованные еще больше доказательств, которые поддерживают и добавляют веса его выводам. Если российские власти считают, что выводы и доказательства в докладе Макларена не заслуживают доверия, им следует предоставить соответствующие доказательства и объяснения, которые это опровергают. Пока ничего подобного не было”, - рассказал глава МПК Эндрю Парсонс.

Стоит отметить, что окончательное решение о том, сможет ли Паралимпийский комитет России участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пчьончхангу-2018 будет принято в 26-28 января.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) заявлять спортсменов на квалификацию к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

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