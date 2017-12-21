МПК продолжил отстранение Паралимпийского комитета России

Данное решение было принято на основе невыполнения Паралимпийским комитетом России (ПКР) требований в полном объеме, необходимых для восстановления организации в правах.

Во время заседания исполкома МПК, также было принято решение оставить в силе Промежуточные ограничительные меры для российских спортсменов для участия в качестве нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

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“С момента публикации второй части доклада Макларена, появившейся в декабре прошлого года, обнародованные еще больше доказательств, которые поддерживают и добавляют веса его выводам. Если российские власти считают, что выводы и доказательства в докладе Макларена не заслуживают доверия, им следует предоставить соответствующие доказательства и объяснения, которые это опровергают. Пока ничего подобного не было”, - рассказал глава МПК Эндрю Парсонс.

Стоит отметить, что окончательное решение о том, сможет ли Паралимпийский комитет России участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пчьончхангу-2018 будет принято в 26-28 января.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) заявлять спортсменов на квалификацию к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане.