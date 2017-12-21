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МПК продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) сьогодні виступив з оголошенням про залишення в дії відсторонення Паралімпійського комітету Росії, повідомляє УНН з посиланням на сайт МПК.

МПК продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії

Дане рішення було прийнято на основі невиконання Паралімпійським комітетом Росії (ПКР) вимог у повному обсязі, необхідних для відновлення організації в правах.

Під час засідання Виконкому МПК, також було прийнято рішення залишити в силі Проміжні обмежувальні заходи для російських спортсменів для участі в якості нейтральних спортсменів в кваліфікаційних змаганнях в чотирьох видах спорту: гірськолижний спорт, біатлон, лижні гонки і сноуборд.

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“З моменту публікації другої частини доповіді Макларена, що з’явилася в грудні минулого року, оприлюднені ще більше доказів, які підтримують і додають ваги його висновкам. Якщо російська влада вважає, що висновки і докази в доповіді Макларена не заслуговують на довіру, їм слід надати відповідні докази і пояснення, які це спростовують. Поки нічого не було”, — розповів глава МПК Ендрю Парсонс.

Варто зазначити, що остаточне рішення про те, чи зможе Паралімпійський комітет Росії брати участь в Паралімпійських зимових іграх в Пчьончхангу-2018 буде прийнято в 26-28 січня.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відхилив прохання Паралімпійського комітету Росії (ПКР) заявляти спортсменів на кваліфікацію до Паралімпіади 2018 року в Пхенчхані. 

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