Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения

Ездить на "украинских номерах" в Германии можно будет и после 1 апреля, но при условии наличия специального разрешения. Однако такой особый период планируют продлить лишь на 6 месяцев и осенью перерегистрация на немецкие номера станет обязательной. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает УНН.

"Все вы знаете, что по нашей договоренности с Германией до 1 апреля 2024 года действует особый порядок использования в Германии автомобилей с украинской регистрацией. "На украинских номерах". Правильнее будет сказать, что этот порядок действует в 16 немецких федеральных землях - потому что это решение относится именно к земельной, а не федеральной компетенции", - сообщил Макеев.

Что будет дальше?

Как сообщил посол, по результатам диалога и просьб федеральное министерство транспорта и цифровизации в марте обратилось к своим коллегам по всем немецким землям о продлении действия особого порядка еще на 6 месяцев. Некоторые из земель уже сообщили о соответствующем положительном решении, к некоторым

"Пасхальные каникулы подкрались так же коварно и неожиданно, как зима к коммунальным службам. Поэтому ожидаем соответствующих решений еще на следующей неделе. Исходим из того, что такое решение должны были бы принять все земли - в противном случае будем работать на точечном уровне, потому что общегерманскую рекомендацию имеем. В этом смысле think positive. На следующей неделе вместе с генеральными консулами поздравим земельные министерства с праздниками и соберем у них информацию", - отметил он.

Что такое особый порядок?

"Опыт показывает, что на этом вопросе стоит остановиться отдельно. Ведь многие воспринимают этот порядок как "Могу ездить на украинских номерах в дальнейшем, теперь и после 1 апреля, ничего делать не надо". Но это не так - и не было так до 1 апреля. Особый порядок - это предоставление украинским автомобилисткам и автомобилистам (но только тем, которые находятся в Германии по 24 параграфу!) выбора между перерегистрацией на немецкие номера и получением специального разрешения на использование машины с украинскими номерами по льготной процедуре. Если не сделать ни того, ни другого в течение года со въезда (который уже в подавляющем большинстве прошел), вы фактически нарушаете немецкую регуляцию", - написал Макеев.

Посол призвал получить специальное разрешение. То есть, имея обязательный страховой полис автогражданской ответственности, пройти ТО по облегченной процедуре (фокус - измерение безопасности), заполнить декларацию, что автомобиль не будет находиться в Германии постоянно, и с этими тремя документами получить у регистрационных органов разрешение, которое на ряду с правами и техпаспортом иметь всегда с собой в машине.

Да, это обязательно. И если вас пока за это не оштрафовали, то стоит поблагодарить немецкую солидарность, которая фантастическим образом побеждает здесь дисциплину. Так будет не всегда", - добавил он.

Что будет после 6 месяцев продления?

По словам посла, больше исключений из исключений не будет - о невозможности дополнительных исключений нам сообщили немецкие партнеры.

"На этой неделе разговаривали вице-премьер Александр Кубраков и федеральный министр транспорта и цифровизации Фолькер Виссинг. Говорили и о дальнейшем порядке. Перерегистрация на немецкие номера станет осенью 2024 года обязательной. Это влечет за собой ряд вопросов - что делать с украинскими номерами (их немецкая сторона должна была бы изымать), как быть с украинскими машинами на немецких номерах в Украине, что случается с машинами, которые не пройдут необходимый ТО, и тому подобное. Ответов нет пока ни у нас, ни у немцев - именно поэтому вскоре начнем межправительственный диалог с привлечением всех касающихся институтов с обеих сторон. Потому что дипломаты являются кем угодно, но вряд ли все же таможенниками и специалистами по техосмотру (разве что если леопарды, там я действительно уже почти специалист). Наша цель - получить четкий и понятный механизм, который будет учитывать законодательные ограничения в Германии и упростит некоторые из проблем, которые возникли у наших искателей убежища", - отметил Макеев.

Он также заверил, что машины забирать по ночам немецкая полиция не будет.

"Лучше идите и получите специальное разрешение на использование автомобилей с украинскими номерами!" - резюмировал посол.