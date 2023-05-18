Возможный дефицит электроэнергии в течение лета не означает отключение потребителей - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Дефицит электроэнергии, который возможен этим летом, можно будет урегулировать. Поэтому отключение потребителей - последний из вариантов сбалансирования системы. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в телемарафоне «Единые новости», пишет УНН.
Цитата
«Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в списке по приоритетности.
Наиболее очевидный способ сбалансирования украинской энергосистемы будет импорт электроэнергии из стран ЕС.
Второй – максимизировать использование нашей тепловой и гидрогенерации: тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или которые не повреждены российскими ракетными обстрелами», - отметил Кудрицкий.
Дополнительно
Председатель правления Укрэнерго также призвал потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно с 19:00 до 22:00.
Напомним
Из-за значительных ремонтов на электростанциях уменьшился доступный объем мощности и резервов. В вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы для обеспечения потребителей электроэнергией.