Возможный дефицит электроэнергии в течение лета не означает отключение потребителей - Укрэнерго

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«Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в списке по приоритетности.

Наиболее очевидный способ сбалансирования украинской энергосистемы будет импорт электроэнергии из стран ЕС.

Второй – максимизировать использование нашей тепловой и гидрогенерации: тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или которые не повреждены российскими ракетными обстрелами», - отметил Кудрицкий.

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Председатель правления Укрэнерго также призвал потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно с 19:00 до 22:00.

Напомним

Из-за значительных ремонтов на электростанциях уменьшился доступный объем мощности и резервов. В вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы для обеспечения потребителей электроэнергией.