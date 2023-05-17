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В Укренерго попередили: для забезпечення світлом ввечері задіюють "усі можливі резерви"

В Укренерго попередили: для забезпечення світлом ввечері задіюють "усі можливі резерви"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Через значні ремонти на електростанціях зменщився доступний обсяг потужності та резервів. У вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією. Для зниження навантаження українців закликають зменшити використання електроенергії ввечері з 19 до 22 години. Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Однак у вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією", - вказують у компанії.

В Укренерго це пояснюють виведенням у плановий ремонт атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведені низка енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж 6 місяців осінньо-зимового періоду.

"Це значно знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години", - зауважили в Укренерго.

У Міненерго ремонтну кампанію, яка триває, назвали "наймасштабнішою за роки незалежності".

"Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно", - вказали при цьому у Міненерго.

При цьому зазначається, що прикордонні та прифронтові області під постійними обстрілами. Зокрема, на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт. Шахтарів вивели. Бригади обленерго відновили живлення. У Харківській області відновлено повітряну лінію, поруч з якою було знешкоджено понад 1000 мін, додали в Міненерго.

За даними міністерства, також учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів. Були зафіксовані відключення електроенергії і на Одещині. Причина - технологічні порушення. Усіх споживачів заживлено. У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи.

"Загалом без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - повідомили в Міненерго.

При цьому загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

Імпорт електроенергії в Україну відсутній, вказали в Укренерго. "Експорт триває в Польщу та Молдову лише вночі та вдень, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання", - повідомили у НЕК.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19.00 до 22.00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - наголосили в Укренерго.

Нагадаємо

Міністерство енергетики України спростувало інформацію щодо можливих графіків відключень світла у травні.

У профільному комітеті ВР також заявили, що масові відключення світла влітку малоймовірні.

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