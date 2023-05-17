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В Укрэнерго предупредили: для обеспечения светом вечером задействуют "все возможные резервы"

В Укрэнерго предупредили: для обеспечения светом вечером задействуют "все возможные резервы"

Киев • УНН

 • 925008 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Из-за значительных ремонтов на электростанциях уменьшился доступный объем мощности и резервов. В вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы для обеспечения потребителей электроэнергией. Для снижения нагрузки украинцев призывают уменьшить использование электроэнергии вечером с 19 до 22 часов. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Выработки электроэнергии на данный момент достаточно для покрытия потребления. Однако в вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы для обеспечения потребителей электроэнергией", - указывают в компании.

В Укрэнерго это объясняют выводом в плановый ремонт атомной генерации, которая после интенсивной работы во время отопительного сезона требует перезагрузки топлива. Также в ремонты выведены ряд энергоблоков тепловых электростанций, которые подверглись массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение 6 месяцев осенне-зимнего периода.

"Это значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме, в частности в вечерние часы", - отметили в Укрэнерго.

В Минэнерго ремонтную кампанию, которая продолжается, назвали "самой масштабной за годы независимости".

"Однако ограничения для бытовых потребителей не планируются. Энергетическая система работает стабильно", - указали при этом в Минэнерго.

При этом отмечается, что приграничные и прифронтовые области под постоянными обстрелами. В частности, в Донецкой области россияне ночью повредили линию электропередачи, которая питает одну из шахт. Шахтеров вывели. Бригады облэнерго восстановили питание. В Харьковской области восстановлено воздушную линию, рядом с которой было обезврежено более 1000 мин, добавили в Минэнерго.

По данным министерства, также вчера в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи в Днепропетровской области. Как следствие, возникли технологические нарушения, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов. Были зафиксированы отключения электроэнергии и в Одесской области. Причина - технологические нарушения. Все потребители запитаны. В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором - продолжаются восстановительные работы.

"В целом без света из-за предыдущих обстрелов остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.

При этом всего за сутки свет вернули для почти 7 тысяч потребителей.

Импорт электроэнергии в Украину отсутствует, указали в Укрэнерго. "Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только ночью и днем, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление", - сообщили в НЭК.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особенно призываем всех уменьшить использование электроэнергии в вечерние часы – с 19.00 до 22.00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - отметили в Укрэнерго.

Напомним

Министерство энергетики Украины опровергло информацию о возможных графиках отключения света в мае.

В профильном комитете ВР также заявили, что массовые отключения света летом маловероятны.

Украинские Национальные Новости

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