Можливий дефіцит електроенергії протягом літа не означає відключення споживачів - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Дефіцит електроенергії, який можливий цього літа, можна буде врегулювати. Тож, відключення споживачів - останній з варіантів збалансування системи. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в телемарафоні «Єдині новини», пише УНН.
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«Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності.
Найбільш очевидний спосіб збалансування української енергосистеми буде імпорт електроенергії з країн ЄС.
Другий – максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах чи які не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами», - зазначив Кудрицький.
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Голова правління Укренерго також закликав споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо з 19:00 до 22:00.
Нагадаємо
Через значні ремонти на електростанціях зменшився доступний обсяг потужності та резервів. У вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією.