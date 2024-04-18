Может производить ракетное топливо: в россии заявили об атаке дронов на завод в ростовской области

В россии заявили об атаке неизвестных беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области. Об этом заявил местный губернатор Василий Голубев, передает УНН.

Детали

Предварительно в результате падения обломков БПЛА, в одном из помещений завода было повреждено стекло. Вследствие этого легкие порезы получил сотрудник предприятия. Мужчине оказали первую медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Как выяснил Telegram-канал ASTRA предприятие "Комбинат Каменский" атаковали три беспилотника - все дроны были сбиты, но обломки одного из БПЛА упали на территории завода.

Отмечается, что комбинат "Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.

Кроме того, в 2011 году Central Intelligence Agency (ЦРУ) частично рассекретило данные, связанные с созданием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе.

Согласно данным американских спецслужб, комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок

Напомним

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил, что взрывы в оккупированном Крыму вблизи Джанкоя это "прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами уничтожения сил и средств".