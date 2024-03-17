Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко

Украина не планирует продления контракт на транзит российского газа - никаких дополнительных соглашений или пролонгаций. Комиссаром по энергетике ЕС поддерживает эту позицию. Об этом сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения - сообщил представитель Министерства энергетики Украины.

По словам Глущенко, правительство не планирует заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения о транзите российского газа. Соответствующую позицию поддерживает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Эта позиция была озвучена комиссаром по энергетике европейского союза, - она очень четко сказала, что Европа не заинтересована в продолжении транзита газа из России. Мы движемся в этом направлении. - сказал Галущенко.

Министр отметил несколько аспектов относительно этого решения, в частности то, что Украина, по итогам стресс-тестов может существовать без транзита.

Аспект физический, - существование украинской газовой системы. Может ли наша газотранспортная система существовать без этого транзита - да. Мы провели огромное количество соответствующей работы, проводили стресс-тесты нашей системы. Они все доказали, что мы можем спокойно существовать без транзита - подчеркнул Галущенко.

Напомним,

Украина предлагает выгодные возможности для энергетических инвесторов благодаря уменьшению бюрократии, снижению затрат и быстрому получению разрешений на новые проекты, такие как высоковольтные линии, ветровые и солнечные электростанции, что превращает ее из получателя помощи в потенциального экспортера, питающего европейские энергосистемы.

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