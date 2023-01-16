Может на годовщину вторжения, а может и на март: Данилов о подготовке россии к "крайнему рывку"

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"... готовятся к крайнему рывку. С этим связаны процессы смены людей. Использовали "Вагнера", кадыровцев, идет на смену российская армия. Назначение герасимова у них "последний звонок". Больше не на кого будет менять и списывать поражения, которые они терпят на нашей земле. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.

Он также добавил, что ждать "последнего рывка" можно в одну из "сакральных дат".

"Это может быть и на годовщину, эти даты для них сакральные. Может и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день. И мы готовимся", - подчеркнул секретарь СНБО.

Добавим

Данилов также отметил, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет ни одного дня, чтобы он не общался с другими странами.

"Основной вопрос - оружие, чтобы помочь победить напавшего на нашу землю агрессору", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал продолжение мобилизации в рф и назвал это "вызовом".

"Их не останавливавшаяся мобилизация для нас это – вызов. Мы должны приготовиться к попытке их наступления", - резюмировал он.

Напомним

11 января министр обороны рф сергий шойгу сделал новые назначения руководства "специальной военной операцией". Как сообщили в ведомстве, теперь войной в Украине будет руководить не сергей суровикин, а начальник генштаба россии валерий герасимов.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, росия планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако ВСУ готовы к отражению наступления.