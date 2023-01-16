Може на річницю вторгнення, а може й на березень: Данілов про підготовку рф до "крайнього ривка"

КИЇВ. 16 січня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи чергову перестановку російських генералів, зазначив - у рф готуються до "крайнього ривка", який можна чекати на річницю вторгнення, а можливо й у березні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.