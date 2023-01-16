Може на річницю вторгнення, а може й на березень: Данілов про підготовку рф до "крайнього ривка"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи чергову перестановку російських генералів, зазначив - у рф готуються до "крайнього ривка", який можна чекати на річницю вторгнення, а можливо й у березні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"... готуються до крайнього ривка. З цим пов'язані процеси зміни людей. Використовували "Вагнера", кадировців, йде на зміну російська армія. Призначення герасимова у них "останній дзвінок". Більше не буде на кого міняти і списувати поразки, яких вони зазнають на нашій землі. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав Данілов.
Він також додав, що очікувати "останній ривок" можна в одну із "сакральних дат".
"Це може бути і на річницю, оці дати для них сакральні. Може й у березні. Ми маємо готуватися до таких подій кожного дня. І ми готуємся", - наголосив секретар РНБО.
Додамо
Данілов також зауважив, що у Президента України Володимира Зеленського нема жодного дня, щоб він не спілкувався з іншими країнами.
"Основне питання - зброя, щоб допомогти здолати агресора, який напав на нашу землю", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО також прокоментував продовження мобілізації у рф і назвав це "викликом".
"Їхня мобілізація, яка не зупинялася, для нас це – виклик. Ми повинні приготуватися до спроби їхнього наступу", - резюмував він.
Нагадаємої
11 січня міністр оборони рф сергій шойгу зробив нові призначення керівництва "спеціальною військовою операцією". Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не сергій суровікін, а начальник генштабу рф валерій герасимов.
Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак ЗСУ готові до відбиття наступу.