рф планує чергову мобілізацію і наступ, однак ЗСУ готові до його відбиття - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак ЗСУ готові до відбиття наступу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, слова якого цитує ГУР, передає УНН.
Черняк зазначив, що росіяни, безумовно, хочуть захоплювати нові території, однак вже розуміють, що програють.
Цитата
“Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди”, – сказав Черняк.
Деталі
Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".
Черняк зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.
Доповнення
Раніше Андрій Черняк повідомляв, що російські окупанти будуть намагатися проводити нові наступи на фронті. росія не планує завершення війни проти України.
Українська розвідка повідомляла, що про додаткову мобілізацію в росії можуть оголосити 15 січня.