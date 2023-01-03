росія не планує завершувати війну проти України - розвідка

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«За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові», – розповів Черняк.

Черняк впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

«За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове», – підсумував Черняк.

Доповнення

У Генштабі пояснили, від чого залежать перспективи залучення білорусі до війни.