У Генштабі пояснили, від чого залежать перспективи залучення білорусі до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перспективи залучення збройних сил білорусі до війни в Україні залежать від спроможності збройних сил рф просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«мінськ має обмежені можливості зі забезпечення боєприпасами наступального угруповування військ зі своєї території. Перспективи залучення збройних сил білорусі до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності збройних сил рф просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України», - розповів Громов.
Доповнення
Громов повідомляв, що на білоруських полігонах наразі перебуває до 11 тис. особового складу противника. На сьогодні угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, в брянській та курській областях рф, вдвічі менше того, що було задіяне для наступу на Київ в лютому.
Найближчим завданням російських окупантів залишається захоплення Бахмута та Соледара й створення умов для повної окупації Донецької області, вказали у Міноборони.