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В Генштабе объяснили, от чего зависят перспективы привлечения беларуси к войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине зависят от способности вооруженных сил рф продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории. Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине напрямую зависят от способности вооруженных сил рф продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины", - рассказал Громов.

Дополнение

Громов сообщал, что на белорусских полигонах сейчас находится до 11 тыс. личного состава противника. На сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале.

Ближайшей задачей российских оккупантов остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области, указали в Минобороны.

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