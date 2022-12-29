В Генштабе объяснили, от чего зависят перспективы привлечения беларуси к войне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине зависят от способности вооруженных сил рф продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории. Перспективы привлечения вооруженных сил беларуси к войне в Украине напрямую зависят от способности вооруженных сил рф продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины", - рассказал Громов.
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Громов сообщал, что на белорусских полигонах сейчас находится до 11 тыс. личного состава противника. На сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале.
Ближайшей задачей российских оккупантов остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области, указали в Минобороны.