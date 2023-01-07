ГУР: 15 січня в росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію

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"15 січня в росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію", - ідеться у повідомленні.

За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян. "Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як москва та санкт-петербург", - вказують у воєнній розвідці.

Як повідомляється, до збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

Раніше

РосЗМІ писали, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.