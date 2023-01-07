ГУР: 15 января в россии могут объявить о дополнительной мобилизации

Детали

"15 января в россии могут объявить о дополнительной мобилизации", - говорится в сообщении.

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, в вооруженные силы страны-террориста будет мобилизовано до полумиллиона россиян. "Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как москва и санкт-ретербург", - указывают в военной разведке.

Как сообщается, в вооруженные силы рф попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих прибыль для российской экономики.

Ранее

РосСМИ писали, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.