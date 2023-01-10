рф планирует очередную мобилизацию и наступление, однако ВСУ готовы к его отражению - ГУР

Черняк отметил, что россияне, безусловно, хотят захватывать новые территории, однако уже понимают, что проигрывают.

Цитата

“Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений как в Запорожской области, как на юге оккупированной территории Херсонской области, так и на севере временно оккупированного Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения”, – сказал Черняк.

Детали

Представитель военной разведки Украины добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов по украинскому наступлению, однако по его словам, "есть задача Верховного Главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

Черняк отметил, что мобилизация, которую, по данным ГУР Минобороны, россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.

Дополнение

Ранее Андрей Черняк сообщал, что российские оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте. россия не планирует завершения войны против Украины.

Украинская разведка сообщала, что о дополнительной мобилизации в россии могут объявить 15 января.