Минздрав ведет переговоры о получении вакцины Johnson & Johnson в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство здравоохранения ведет переговоры о получении вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson в 2021 году. Об этом в эфире телеканала “НАШ” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.
Цитата
“Мы начали переговоры еще в прошлом году (с Johnson & Johnson — ред.). К тому времени, когда мы начали с ними общение, все будущие объемы вакцины были законтрактованы. И эти объемы вакцины были в то время законтрактованные или ЕС, или США. Но мы все равно находимся в коммуникации на получение какого-то количества доз в 2021 году”, — рассказал Степанов.
Напомним
Министр Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тысяч доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.
К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинированно в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.