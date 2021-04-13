МОЗ веде перемовини про отримання вакцини Johnson & Johnson у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я веде перемовини щодо отримання вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson у 2021 році. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує УНН.
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“Ми почали перемовини ще в минулому році (з Johnson & Johnson — ред.). На той час, коли ми почали з ними спілкування, усі майбутні обсяги вакцини були законтрактовані. І ці обсяги вакцини були на той час законтрактовані або ЄС, або США. Але ми все одно знаходимося у комунікації щодо отримання якоїсь кількості доз у 2021 році”, — розповів Степанов.
Нагадаємо
Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.
До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.