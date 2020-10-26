Минздрав: в Украину на этой неделе привезут 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения COVID-19

"На данный момент в Украину должна прибыть первая партия лекарственного средства ("Ремдесивир" - ред.). Это около 14 тысяч флаконов. В то же время, поставки будут осуществляться до конца этой недели. Общая процедура закупки предусматривала закупку 28 200 единиц этого лекарственного средства, будет направлено на лечение 4700 пациентов со средней и тяжелой патологией течения COVID-19", - рассказал Иващенко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина получит первые 18 тыс. доз "Ремдесивира" для лечения COVID-19.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.