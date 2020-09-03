Препарат “Ремдесивір” для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату “Ремдесивір”, який включений до національного протоколу лікування COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Вчора на засіданні уряду була прийнята відповідна постанова щодо виділення коштів на закупівлю лікарського засобу "Ремдесивір“. Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні, але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити. Як тільки досягли домовленостей з компанією-виробником, то відразу подали відповідний проект постанови”, — розповів Степанов.
За його словами, “Ремдесивір” включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні хороші результати.
“Ми спираємося на досвід наших міжнародних колег, в першу чергу це США”, — додав Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ вважають, що ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 повинна відповідати трьом факторам, зокрема, формувати надійну імунну відповідь. Наразі ж понад 30 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно.