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Препарат “Ремдесивір” для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату “Ремдесивір”, який включений до національного протоколу лікування COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Препарат “Ремдесивір” для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано - Степанов

“Вчора на засіданні уряду була прийнята відповідна постанова щодо виділення коштів на закупівлю лікарського засобу "Ремдесивір“. Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні, але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити. Як тільки досягли домовленостей з компанією-виробником, то відразу подали відповідний проект постанови”, — розповів Степанов.

За його словами, “Ремдесивір” включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні хороші результати.

“Ми спираємося на досвід наших міжнародних колег, в першу чергу це США”, — додав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 повинна відповідати трьом факторам, зокрема, формувати надійну імунну відповідь. Наразі ж понад 30 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно.

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