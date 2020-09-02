У МОЗ назвали три ознаки "ідеальної вакцини" від COVID-19

“На початок вересня вже 33 вакцини-кандидати проти COVID-19 досліджуються клінічно. Тоді як на початку серпня таких вакцин було 25. 9 з них вже проходять клінічні випробування у третій клінічній стадії, після завершення яких у разі позитивних результатів будуть зареєстровані та дозволені для використання. За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями відбувається виробництво вакцин для того, щоб відразу після реєстрації запустити вакцини на ринок та забезпечити імунну профілактику проти COVID-19”, — розповів Ляшко.

За його словами, при закупці вакцин Україна буде орієнтуватися на 3 ключові фактори.

“Як для нас виглядає ідеальна вакцина для профілактики COVID-19. Вона повинна відповідати трьом факторам: обов’язково формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет, не мати жодних серйозних побічних ефектів”, — сказав Ляшко.

Нагадаємо, за оптимістичним сценарієм розвитку подій, вакцина проти коронавірусної інфекції для масового використання з’явиться в Україні в березні 2021 року.



