У МОЗ назвали три ознаки "ідеальної вакцини" від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 повинна відповідати трьом факторам, зокрема, формувати надійну імунну відповідь. Наразі ж понад 30 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“На початок вересня вже 33 вакцини-кандидати проти COVID-19 досліджуються клінічно. Тоді як на початку серпня таких вакцин було 25. 9 з них вже проходять клінічні випробування у третій клінічній стадії, після завершення яких у разі позитивних результатів будуть зареєстровані та дозволені для використання. За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями відбувається виробництво вакцин для того, щоб відразу після реєстрації запустити вакцини на ринок та забезпечити імунну профілактику проти COVID-19”, — розповів Ляшко.
За його словами, при закупці вакцин Україна буде орієнтуватися на 3 ключові фактори.
“Як для нас виглядає ідеальна вакцина для профілактики COVID-19. Вона повинна відповідати трьом факторам: обов’язково формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет, не мати жодних серйозних побічних ефектів”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, за оптимістичним сценарієм розвитку подій, вакцина проти коронавірусної інфекції для масового використання з’явиться в Україні в березні 2021 року.