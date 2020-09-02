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В Минздраве назвали три признака "идеальной вакцины" от COVID-19

Киев • УНН

 • 22572 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Идеальная вакцина для профилактики COVID-19 должна соответствовать трем факторам, в частности, формировать надежный иммунный ответ. На данный же момент более 30 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали три признака "идеальной вакцины" от COVID-19

"На начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против COVID-19 исследуются клинически. Тогда как в начале августа таких вакцин было 25. 9 из них уже проходят клинические испытания в третьей клинической стадии, после завершения которых в случае положительных результатов будут зарегистрированы и разрешены для использования. По нашей информации, параллельно с клиническими исследованиями происходит производство вакцин для того, чтобы сразу после регистрации запустить вакцины на рынок и обеспечить иммунную профилактику против COVID-19", - рассказал Ляшко.

По его словам, при закупке вакцин Украины будет ориентироваться на 3 ключевые фактора.

"Как для нас выглядит идеальная вакцина для профилактики COVID-19. Она должна отвечать трем факторам: обязательно формировать надежный иммунный ответ, вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет, не иметь никаких серьезных побочных эффектов", - сказал Ляшко.

Напомним, по оптимистическому сценарию развития событий, вакцина против коронавирусной инфекции для массового использования появится в Украине в марте 2021 года.

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