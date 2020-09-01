Ляшко: вакцина проти COVID-19 в Україні може з'явитись у березні наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За оптимістичним сценарієм розвитку подій, вакцина проти коронавірусної інфекції для масового використання з’явиться в Україні в березні 2021 року. Про це в ефірі “UA: Перший” заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
На питання ведучої, коли в Україні з’являться перші вакцини від коронавірусної інфекції, Ляшко відповів: “Мої оптимістичні прогнози — для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це оптимістично. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і доведена їхня безпечність та ефективність”.
Він зауважив, що наразі шість вакцин проходить клінічні випробування на третій стадії, коли до тесту ефективності вакцини залучаються основна і контрольна групи людей, і одним колять плацебо, а іншим безпосередній препарат.
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Ляшко додав, що завдяки альянсу COVAX (система глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення. Це на 8 млн осіб.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 121 215 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 557 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.