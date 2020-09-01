У ВООЗ назвали необхідну ефективність вакцин від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вакцини, що розробляються в різних країнах від коронавірусної інфекції, повинні показувати ефективність не менше 50%. Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумья Свамінатан на брифінгу для преси в понеділок, передає УНН.
“Вакцина повинна показати ефективність в 50% випадків, щоб відповідати критеріям безпеки”, — повідомила Свамінатан. Вона додала, що реєстрація препаратів з ефективністю 30% і нижче небажана.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія підписала перший контракт для отримання 300 млн доз вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 121 215 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 557 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.