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В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса

Киев • УНН

 • 15592 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вакцины, разрабатываемые в разных странах от коронавирусной инфекции, должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в понедельник, передает УНН.

В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса

“Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности”, — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия подписала первый контракт для получения 300 млн доз вакцины от COVID-19.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121 215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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