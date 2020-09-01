В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вакцины, разрабатываемые в разных странах от коронавирусной инфекции, должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в понедельник, передает УНН.
“Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности”, — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.
Как сообщал УНН, Еврокомиссия подписала первый контракт для получения 300 млн доз вакцины от COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121 215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.