Ляшко: вакцина против COVID-19 в Украине может появиться в марте следующего года

На вопрос ведущей, когда в Украине появятся первые вакцины от коронавирусной инфекции, Ляшко ответил: “Мои оптимистичные прогнозы — для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это оптимистично. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана их безопасность и эффективность”.

Он отметил, что сейчас шесть вакцин проходит клинические испытания на третьей стадии, когда к тесту эффективности вакцины привлекаются основная и контрольная группы людей, и одним колят плацебо, а другим непосредственный препарат.

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Ляшко добавил, что благодаря альянсу COVAX (система глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения. Это 8 млн человек.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121 215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.