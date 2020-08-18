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Пандемія коронавірусу: ВООЗ засудила “вакцинний націоналізм” серед країн

Київ • УНН

 • 12002 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Країни, які таємно зберігають можливі вакцини проти COVID-19, не допускаючи до них інших, погіршать пандемію. Про це заявив у вівторок очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, передає УНН з посиланням на Reuters.

Відзначається, що крайній термін, встановлений ВООЗ для багатших країн, щоб приєднатися до “Глобального фонду вакцини COVAX”, щоб поділитися потенційними вакцинами з країнами, що розвиваються — 31 серпня.

За словами Гебрейесуса, він надіслав листи 194 країнам-членам ВООЗ із закликом до участі.

“Нам необхідно запобігти вакцинному націоналізму ... Стратегічний та глобальний розподіл обмежених запасів (вакцини) насправді відповідає національним інтересам кожної країни”, — сказав він.

Відзначається також, що Європейська комісія закликала держави ЄС обійти ініціативу ВООЗ, пославшись на побоювання з приводу її вартості та швидкості.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу.

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